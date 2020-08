A Rosazza va di scena la polenta concia al parco comunale

Tutto pronto a Rosazza per la tradizionale polenta concia, di scena al parco comunale nella giornata di domenica 9 agosto, a partire dalle 12.30. Ogni aderente dovrà portarsi il proprio contenitore e partecipare con un piccolo contributo. Le prenotazioni apriranno dalle 12 e la distribuzione avverrà in ordine numerico. Per prenotazioni e informazioni: 3396303460.