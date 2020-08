Mercoledì in Musica a Palazzo Ferrero, arrivano i Black Code

Proseguono gli appuntamenti musicali di Palazzo Ferrero per i "Mercoledì in Musica" con la direzione artistica del Biella Jazz Club. L'appuntamento del 6 agosto, alle 20.30 , è con il gruppo "Black Code".

Una grande passione condivisa per la black music e diverse influenze unisce la voce di Marica Sottile,le tastiere e i sax di Walter Calafiore, il groove di Sebastiano Sempio. I Black Code interpretano con anima Black un repertorio che spazia tra Latin, jazz, funk e pop, proponendo un repertorio riarrangiato in modo originale tra musica internazionale ed italiana! Durante il live con una loop station verrano costruiti in Real time territori improvvisativi per sax e percussioni. Walter Calafiore, sicuramente uno dei più apprezzati saxofonisti italiani nell'ambito jazz e pop. Ha terminato gli studi classici con il diploma di sassofono presso il conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.

Ha studiato Jazz con diversi insegnanti, tra cui: Wally Allifranchini, Jerry Bergonzi, Rosario Giuliani, Robert Bonisolo, Fabio Petretti, Claudio Lugo, Tino Tracanna, Miles Osland. Nel 2007 e 2008 vincitore di due borse di Studio all’International Saxophone Festival di Faenza. Da anni lavora in diversi contesti musicali di Jazz , Swing, Bebop, Funk, Latin, Contemporay Gospel, Fusion, R&B, House music, esibendosi con questi in occasioni di festival vari in alcuni dei più importanti teatri e locali italiani tra cui: il Piccolo Regio di Torino l'auditorium Verdi di Milano, il Blue note di Milano, il teatro Coccia di Novara etc.. Ha suonato con i più importanti jazzisti internazionali ed ha partecipato al tour di Mario Biondi nel 2019. Ha all'attivo molte incisioni tra cui anche l'album "Circus" con Max Tempia e Fabio Buonarota.