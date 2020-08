Brutta disavventura per una donna di Brusnengo che, nella serata di ieri, 3 agosto, si vedeva attraversare la strada all'improvviso da un cane. Purtroppo non è riuscita a evitare l'impatto in tempo e il quattro zampe ha perso la vita nello scontro avvenuto sulla Provinciale 142. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito, volti a contattare il proprietario del cane, che risulta avere il microchip.