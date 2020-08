Sbandano con l'auto alla rotonda per l'imbocco in Superstrada, attimi di paura per tre giovani

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per i tre giovani a bordo dell'Opel Corsa rimasta coinvolta ieri sera in un incidente autonomo alla rotonda di Masserano che porta all'imbocco della Superstrada, in direzione Biella.

Per cause da accertare, sembra che l'auto abbia sbandato finendo prima sulla rotatoria poi sul manto stradale con danni evidenti alla carrozzeria. Indenni conducenti e passeggeri a bordo. Sul posto i Carabinieri del Norm di Cossato per la viabilità e i rilievi del caso, insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo perchè dal principio fuoriusciva fumo, dovuto all'esplosione dell'air bag.