Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, giovane donna in ospedale

È stata trasportata in ospedale la giovane donna rimasta coinvolta in un sinistro autonomo nel pomeriggio di ieri, 3 agosto. Per cause da stabilire, la conducente avrebbe perso il controllo della sua auto terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata lungo la strada del Maghettone. Sul posto la Polizia stradale, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla ragazza rimasta lievemente ferita nell'incidente.