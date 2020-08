Furto al Biella Scarpe: i Carabinieri denunciano due donne biellesi

Sono entrate all'outlet del Biella Scarpe in via Cavour a Gaglianico nel pomeriggio di ieri 3 agosto e sono uscite con tre paia di scarpe, chiaramente rubate. E' scattata immediatamente l'indagine dei Carabinieri che in meno di 24ore ha permesso di individuare, identificare e denunciare le due donne responsabili del furto.

Si tratta di una 20enne e una 45enne entrambi residenti in città. Nelle successive perquisizioni, il materiale è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario. Le due biellesi, già gravate da reati contro il patrimonio, sono state denunciate per furto in concorso.