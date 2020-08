Candelo, festa privata al bar con 40 persone. Musica alta e alcuni senza mascherina

Nei giorni scorsi, i Carabinieri sono intervenuti a Candelo, dove era in corso una festa privata all'interno di un bar: presenti, secondo alcune testimonianze, almeno una quarantina di persone e molti non portavano la mascherina come riscontrato dalle forze dell'ordine. A segnalare l'accaduto alcuni passanti infastiditi dalla musica elevata e preoccupati dal rischio di assembramenti. Il titolare del bar verrà probabilmente sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.