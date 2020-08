Altri incidenti nel Biellese con scontri e investimenti di animali selvatici

Serie di incidenti sulle strade biellesi. Nella giornata di ieri, 3 agosto, si è registrato uno scontro tra un'auto e una moto a Occhieppo Inferiore. Non sono note le condizioni di salute dei due conducenti. A Chiavazza, invece, un centauro è scivolato a terra vicino alla rotonda del Decathlon. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso in codice verde. Infine, due investimenti di animali selvatici in serata a Cerrione e lungo la Superstrada, nei pressi dello svincolo di Castelletto Cervo. Danni alle carrozzerie e carcasse recuperate dal personale della Protezione Civile.