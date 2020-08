A Rosazza va in scena la Festa dell'Oratorio di San Defendente in tono minore

Rosazza in festa per la tradizionale ricorrenza di San Defendente, di scena nella giornata di domenica 2 agosto in frazione Beccara. Dopo la grande edizione del 2019 con la presenza degli Alpini, quest'anno si è svolta la celebrazione in tono minore per via delle norme di contenimento del Covid. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Paolo, il gruppo di partecipanti si è riunito all'esterno della chiesa per una foto ricordo.