Cossato, aperte le iscrizioni ai servizi scolastici

Si ritorna a scuola! Le iscrizioni online ai servizi scolastici dell'anno scolastico 2020/21 del comune di Cossato sono di nuovo aperte. Si potranno fare solo online attraverso il Portale J-City accedendo tramite le credenziali: SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)oppure CNS (Carta Nazionale del Servizi) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).Sono inoltre ammesse, in via residuale, le credenziali J-CITY già acquisite e in caso di smarrimento, non sarà possibile sostituirle.

Per accedere al portale J-City basta visitare il sito www.comune.cossato.bi.it nella sezione "Servizi Online/Servizi di Prestazione Istanze" e una volta autenticati tramite le credenziali si può procedere con la compilazione della domanda di iscrizione.Le date per l'iscrizione saranno aperte per il trasporto scolastico e il pre-post orario dal 4 agosto alle 13 fino alle 13 del 21 agosto.

Per quanto riguarda la mensa scolastica, solo per chi non è già iscritto, la registrazione sarà possibile dal 4 agosto fino al 31 agosto.Coloro che intendono fruire di agevolazioni tariffarie devono presentare online tramite ilPortale J-City, apposita richiesta riferita a ISEE in corso di validità.