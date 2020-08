Vigliano per la mensa scolastica le iscrizioni sono solo on line

Per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre sono aperte le iscrizioni al servizio di mensa scolastica per l'annualità 2020-21 nel comune di Vigliano Biellese.

“Le iscrizioni, obbligatorie per quanti vorranno fruire del servizio, saranno esclusivamente on line – spiegano dal Comune sul sito - tramite un form che consente un'acquisizione più rapida ed immediata delle domande, con più vantaggi:tempi più ampi per l’utenza per effettuare l’iscrizione (anziché pochi giorni e con un orario d’ufficio limitato, più di un intero mese con possibilità di accedere al modulo di iscrizione in qualunque giorno e orario); contenimento del rischio pandemico, non dovendo in alcun modo l’utenza ricorrere fisicamente all’ufficio (negli anni scorsi le iscrizioni alla mensa e ai servizi scolastici comportavano per centinaia di persone l’accesso al municipio); maggiore efficacia e snellezza dell’azione amministrativa (dati raccolti e gestibili attraverso un unico flusso informatico, quindi ordinabili in fogli di calcolo e trasferibili al soggetto gestore senza necessità di imputazioni ulteriori); versamento delle eventuali cauzioni (servizio mensa) direttamente al soggetto gestore (Anteo-Frassati) anziché al Comune con successivo trasferimento al gestore”.

Il form on line è disponibile sul sito web del Comune, così come tutte le info sul servizio mensa 2020-21.