Controllo di vicinato, parla il sindaco: "A Borriana non è indispensabile"

Il controllo di vicinato consiste in gruppi di persone che devono segnalare situazioni ritenute “sospette”.

L'istituzione dei controllo di vicinato richiede una procedura con vari passaggi, a partire dalla sottoscrizione del Patto con la Prefettura, alla costituzione di un'associazione finalizzata ad avere un registro dei partecipanti ed un referente, quale unico responsabile ed unico che possa interagire con le forze dell'ordine. Con l’adesione al controllo di vicinato, viene vietata qualsiasi iniziativa personale, ovvero qualunque forma personale, individuale o collettiva, di pattugliamento del territorio.

Di controllo di vicinato ha discusso il consiglio comunale di Borriana del 28 luglio, con il sindaco, Francesca Guerriero, che ha risposto all'interrogazione presentata dalla minoranza di Fratelli d'Italia, che ne chiedeva l'istituzione. "Vorrei ricordare - dichiara il primo cittadino - che le forze dell’ordine sono costantemente presenti sul nostro territorio occupandosi della sicurezza dei nostri cittadini, e che chiunque veda qualcosa di anomalo può fare loro segnalazione. Da tenere in considerazione che sul nostro territorio comunale, negli ultimi cinque anni non si sono verificati fenomeni tali da creare un allarme sociale, nonché un diffuso senso di percezione di insicurezza".

Il sindaco Guerriero considera Borriana una realtà "abbastanza sicura”: "Lo dimostra anche il fatto che, nell'anno 2018, avevamo partecipato ad un bando per la videosorveglianza per la salvaguardia dei cittadini, ma non siamo rientrati in graduatoria tra i comuni ammessi a contributo, graduatoria stilata sulla base degli indici di delittuosità provinciali e comunali, oltre all'incidenza dei casi di criminalità riscontrati nell'area urbana e al numero di persone residenti".

Francesca Guerriero sottolinea anche i rapporti di “buon vicinato” che esistono a Borriana: "Un aspetto rilevante è che il nostro è un comune piccolo, dove la conoscenza tra le persone è capillare, e dove i rapporti tra gli abitanti delle vie, corti, e caseggiati vicini sono buoni, con monitoraggio dei residenti, che sono vigili nel segnalare possibili situazioni che destano sospetto. Quello che, in condivisione con le forze dell'ordine, si propone, è di sensibilizzare i vicini di di casa ad istituire gruppi di comunicazione istantanea, ad esempio su “WhatsApp”, mezzo molto diffuso e di semplice utilizzo".

In paese ci sono già gruppi che si sono organizzati in questo modo, e tutta la cittadinanza ha un contatto diretto con il sindaco. "Mi comunicano ogni tipo di situazione sospetta. - precisa Francesca Guerriero - In questo caso si ha uno scambio immediato di fatti o circostanze che accadono nella propria zona di residenza, con l'unica possibile azione di comunicare tali fatti o circostanze sospetti alle forze dell’ordine, le quali sono le uniche autorizzate e tenute ad eseguire le verifiche delle segnalazioni pervenute. Per queste ragioni, riteniamo che, vista la nostra realtà di piccola comunità, vista la costante presenza delle forze dell'ordine, visto il contenuto numero di furti ed altri di criminalità, non sia indispensabile attivare il controllo di vicinato a Borriana, ma sensibilizzare ulteriormente la popolazione".