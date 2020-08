Biella, uffici comunali di Palazzo Oropa: ecco gli orari fino al 15 ottobre

In relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da coronavirus, il comune di Biella ha comunicato che gli uffici comunali di Palazzo Oropa sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: mattino dalle 9 alle 11.30; pomeriggio dalle 14.15 alle 15.15. Sabato solo stato civile dalle 9.30 alle 10.30 e solo per le denunce di morte.

Al pubblico è consentito accedere agli sportelli in numero contingentato secondo le indicazioni fornite dal personale addetto. E’ fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’interno degli uffici. Durante l’attesa all’esterno degli uffici sono vietati gli assembramenti e deve essere mantenuta la distanza tra le persone di almeno un metro.In ogni caso, si raccomanda di non recarsi presso gli uffici al solo scopo di richiedere informazioni. Queste devono essere richieste esclusivamente via telefono o via mail ai recapiti indicati sul sito web del Comune (www.comune.biella.it ) oppure per il tramite del centralino (tel. 015.35071).

La presente disposizione avrà efficacia fino al 15 ottobre prossimo venturo compreso, fatte salve diverse indicazioni.