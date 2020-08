Aula studio a Valdilana, al via sondaggio comunale per giovani dai 16 ai 26 anni

Valdilana si rivolge ai giovani per un progetto interessante. L'amministrazione comunale sta predisponendo l'apertura di uno spazio che serva come aula studio per i giovani del Comune.

“Intendendo uno spazio aperto a tutti quei giovani che vogliono studiare in un luogo tranquillo e silenzioso, seguire le lezioni online, fare ricerche, usufruendo di un'aula attrezzata con tavoli e internet – spiegano sul proprio sito comunale - Questo progetto nasce dal fatto che molti corsi scolastici il prossimo anno si terranno in modalità online e dalla voglia di offrire un servizio a tutti i giovani nel nostro comune. Chiediamo di rispondere a questo sondaggio, esprimendo il vostro parere riguardante una possibile condivisione di questa aula studio. Inoltre è necessario indicare la fascia di età e la municipalità del comune di Valdilana in cui si è residenti. La risposta rimarrà anonima e ci sarà tempo per compilare questo sondaggio fino al 30 agosto”. Per accedere al sondaggio si può cliccare qui.