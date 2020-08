Apericena e musica sotto le stelle: Lunedì da Armonie in Corte

Per la magica notte di San Lorenzo, il ristorante Armonie in Corte di Buronzo ha organizzato un apericena “sotto le stelle” con musica dal vivo del trio Ozone, gruppo formato da Daniele Michelone (basso), Mauro Ghiani (percussioni) e Alessandro Baici (tastiere).L’aperitivo, che inizierà dalle 19, sarà composto da un cocktail ed un risotto “stellare”, al prezzo di 15 euro.Portate un cuscino o tappetino perché, più tardi, ci si sdraierà per vedere le stelle nel bellissimo giardino della Corte!L’evento è organizzato rispettando le normative Covid. È gradita la prenotazione per riservare le dovute distanze all’interno della Corte, di massimo 40 persone. Come arrivare: Armonie in Corte si trova in Piazza Caduti 2, nel centro storico di Buronzo. Il parcheggio è libero.

Per info: Cell. 334 7165079 – email: prenotazioni@armonieincorte.it

Evento Facebook: https://www.facebook.com/<wbr></wbr>events/2678131359097454/?<wbr></wbr>active_tab=about