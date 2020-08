Albergo Bucaneve, lo chef Ernesto Tonetto alla guida del ristorante

A Bielmonte, circondato dalla natura dell’Oasi Zegna e immerso nel silenzio e nella tranquillità della montagna, si trova l’Albergo Bucaneve. Situato a 1500 metri di altezza, ha lo charme e il calore tipici di uno chalet di montagna, luogo ideale per vivere una vacanza all’insegna dell’attività fisica all’aperto, del benessere “green” e delle esperienze gourmet offerte dallo chef Ernesto Tonetto che ogni giorno propone deliziosi piatti lasciandosi ispirare dai prodotti offerti dal territorio, dai boschi e dai pascoli della Valsessera, all’area alpina e alla Pianura Padana, con qualche incursione nell’Appennino Ligure.

La sala ristorante è dominata da un grande camino che riscalda nelle serate più fresche, mentre gli arredi sono ancora quelli progettati da Luigi Vietti, l’architetto celebre per i suoi interventi in rinomati luoghi di villeggiatura italiani e che nel 1963 progettò l’albergo, concepito secondo i canoni della tradizione alpina e dell’armonia con l’ambiente.

È qui che lo chef Tonetto prepara quotidianamente i suoi famosi antipasti, i risotti con le erbe di campo e i formaggi del territorio, la pasta fatta in casa e gli indimenticabili ravioli del plin al burro fuso o al sugo d’arrosto. La carta spazia dai secondi di carne e di pesce ai dolci, che sono un inno alla cultura culinaria piemontese, a cominciare dal bonet al ratafià, il famoso liquore alle ciliegie prodotto fin dal 1600 in provincia di Biella.





In alternativa al ristorante, i clienti possono degustare i piatti proposti dallo chef al Bistrot, un luogo dal sapore familiare perfetto a tutte le ore del giorno, dalla colazione all’aperitivo, e offre la possibilità di pranzare sulla grande terrazza soleggiata affacciata sulla Pianura Padana. Il menù propone taglieri di salumi e di formaggi prodotti negli alpeggi limitrofi, la polenta concia con fonduta di maccagno, il formaggio tipico della tradizione biellese, oltre a primi e secondi piatti semplici ed appetitosi e un’ampia scelta di dolci.