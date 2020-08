In Valsesia un agosto ricco di appuntamenti in quota!

Nel versante piemontese del Monterosa, per tutto il mese di agosto sono in programma eventi ed iniziative, distribuiti in quota tra Alagna, Alpe di Mera e il Sacro Monte di Varallo. Prendete nota di questi appuntamenti per fuggire dal caldo e scoprire le meraviglie “più alte” di questo territorio!

Lunedì 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, sarà organizzata una notte stellata a Pianalunga, a 2.046 metri di quota! Sarà possibile raggiungere la località con la telecabina che parte da Alagna; per l'occasione, effettuerà un servizio notturno con una corsa in salita alle 19 e una in discesa alle 22.30. Il prezzo del biglietto di andata e ritorno sarà di euro 12,00. Si potrà scegliere di salire per guardare le stelle nella natura oppure di prenotare un pacchetto comprensivo di viaggio in telecabina e cena in quota; per farlo, basterà contattare i rifugi La Baita (www.baitaseewji.it) e Grande Halte (+39 348 8752203).

Ad Alagna prosegue inoltre la promozione Walser Bike, che permette di acquistare ad un prezzo speciale un pacchetto comprensivo di noleggio giornaliero di una E-bike e il Bike Pass giornaliero di Monterosa Ski (€ 65 per E-Bike Front Suspended oppure € 75 per E-Bike Full Suspended). Per acquistarla, per avere informazioni o anche per richiedere l’accompagnamento di una Guida, basta rivolgersi al noleggio e shop Base Camp di Alagna Valsesia.

All'Alpe di Mera, dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione, ha riaperto lo storico Bar Piero; la sua terrazza con vista sul Monte Rosa e la sua cucina stanno già conquistando i visitatori dell'alpe e tutti quelli che hanno vissuto il suo splendore. Anche il nuovo percorso ciclabile ad anello è stato completato ed è ora interamente fruibile; parte da Mera, arriva al Campo e poi sale fino al Pian d'Asnin. Da qui, percorre la ciclabile alta (PCV 2) fino al Boschetto, per poi tornare al punto di partenza, misurando circa 4 km.

La Funivia del Sacro Monte proseguirà invece le sue aperture serali straordinarie tutti i sabati, fino al 29 agosto dalle 20 alle 22, in occasione dell'Alpàa Summer Festival; l'orario si aggiungerà a quello diurno, che rimarrà in vigore. Sarà un’occasione unica per vedere il Sacro Monte illuminato e la città di Varallo dall'alto, da non lasciarsi scappare! Una speciale collaborazione tra la Funivia e Palazzo dei Musei permetterà inoltre a tutte le persone che sceglieranno di visitare uno dei due siti nei weekend di agosto, di avere uno sconto per visitare anche l’altro. Lo sconto si applicherà sui biglietti a tariffa intera e sarà consegnato sotto forma di coupon, spendibile tutti i giorni fino al 31 agosto.