La danza incanta la piazza di Santa Maria Assunta: “Vigliano? Ha possibilità di sviluppo in ambito culturale”

Ha coinvolto e conquistato il pubblico la performance dal titolo Lo spazio dell'anima, portata in scena lo scorso martedì 28 luglio dai danzatori della compagnia EgriBiancoDanza, emanazione teatrale della Fondazione Egri per la Danza di Torino, nella cornice della piazza della chiesa di Santa Maria Assunta,a Vigliano Biellese.

Anche una parte del pubblico, nel rispetto delle distanze interpersonali, è divenuta parte dello spettacolo: proprio intorno alle sedie i ballerini hanno danzato interpretando, di volta in volta, svariate e molteplici forme della natura. La crescita delle piante, il risveglio dopo il letargo; lo sgorgare dell'acqua, il volo degli uccelli... il tutto in una serata suggestiva ed emotivamente intensa.

"Vigliano Biellese - ha detto sul sito comunale il coreografo Raphael Bianco - ha grandi possibilità di sviluppo in ambito culturale, con la valorizzazione di spazi come questa piazza e come il teatro Erios. La Fondazione Egri per la danza intende proseguire in questa fruttuosa e proficua collaborazione con il Comune". Dall'amministrazione un grazie sentito al parroco don Luca Murdaca per la sua generosa disponibilità.