In Valle Cervo è tempo di Piedicavallo Festival tra concerti e quintetti

La Valle Cervo è pronta ad ospitare la 30° edizione del festival musicale, con tre concerti al giorno per ben tre giorni. Questa sera lunedì 3 agosto al Teatro Regina Margherita appuntamento alle 21.15. Verrà eseguito un brano celebre del cosiddetto periodo eroico, il Trio op. 70 n. 1 interpretata da Francesco Parolo (pianoforte), Eva Ghelardi (violino) e Isabella Veggiotti (violoncello).

Un successivo appuntamento nella mattinata di martedì 4 agosto al Tempio Valdese con il duo formato dal soprano Maria Eleonora Caminada e dal chitarrista Leonardo De Marchi.Nello stesso giorno alle 18 i musicisti Simone Bernardini e David McCarrol (violino), Giulia Bellingeri (viola) e Angela Park (violoncello) ci faranno ascoltare il Beethoven del Quartetto “Serioso” op. 95 in Fa minore.E alle 21 la viola di Sara Albesano si unirà invece a Riccardo Bisatti (pianoforte), Anna Molinari (violino) e Lucia Molinari (violoncello) per dare vita al Quartetto op. 25 in Sol minore di Johannes Brahms.

Nella mattinata di mercoledì 6 agosto un nuovo appuntamento al Tempio Valdese con le sonate di Beethoven, a seguire alle 18 nel piazzale del Teatro Regina Margherita gli strumentisti ad arco del Festival compiranno una sortita nel repertorio barocco, dando vita al Concerto in Re minore per archi di Alessandro Marcello.In conclusione alle 21.15 in teatro sarà la volta del Quintetto in Do maggiore D.956 di Franz Schubert.Tutti gli eventi dovranno essere prenotati sul sito Eventbrite.