Affrontare la bocciatura nel modo migliore e cercare gli alleati giusti per recuperare anni scolastici

Hai perso un anno scolastico e temi che questo possa incidere in futuro sulla tua carriera? Piccoli incidenti di percorso capitano sempre, a tutti, e in fondo un anno non fa certo la differenza quando si tratta di trovare un lavoro soddisfacente e in grado di assicurare una certa stabilità economica. Se questo non basta a consolarti, quelli che seguono sono un po’ di consigli su come affrontare la bocciatura nel modo giusto, senza colpevolizzarsi troppo ma guardando al futuro e a come potersi migliorare e poter migliorare le proprie performance nello studio.

Qualche consiglio su come affrontare la bocciatura (e pensare alla propria carriera)

Fai autocritica, innanzitutto, e prova a capire cos’è andato storto durante l’anno e ti ha portato alla bocciatura. Forse hai sottovalutato alcune materie, non ti sei accorto di avere delle carenze o non hai voluto chiedere aiuto. Se si tratta semplicemente di aver studiato poco ed essere arrivato impreparato a compiti e interrogazioni, pianificare meglio lo studio e studiare passo passo senza lasciare indietro niente potranno aiutarti l’anno prossimo. Se invece riconosci di avere difficoltà con materie come la matematica, i sistemi o latino e greco, valuta di farti aiutare da qualcuno o di prendere ripetizioni. Qualche volta anche poco feeling con i professori può non aiutare ad avere buoni voti e a superare l’anno ma, in questo caso, non puoi far altro che allenare la tua capacità di adattamento.

La questione si fa decisamente più seria se, provando a capire come affrontare la bocciatura, ti dovessi rendere conto in realtà di aver completamente sbagliato l’indirizzo di studio. Non fartene una colpa: appena uscito dalle scuole medie, chiunque è troppo piccolo per avere le idee veramente chiare su cosa vuole fare da grande. Se non è troppo tardi, se sei ancora ai primi anni di scuola superiore, potresti pensare di cambiare scuola, preparandoti agli esami integrativi e di passaggio da un istituto all’altro. Se invece sei già quasi alla fine del tuo percorso scolastico, l’idea migliore è con ogni probabilità stringere i denti e provare a recuperare gli anni scolastici, anche ricorrendo al bisogno a scuole private, scuole paritarie, scuole online specializzate in questo. Con i diplomi di www.scuolaonline.com e di altre realtà simili, infatti, puoi accorpare le annualità perdute ed eseguire da privatista l’esame di maturità. Quest’ultima soluzione è quella ideale anche se nel frattempo ti sei ritirato da scuola e hai fatto passare del tempo prima di accorgerti che una bocciatura, no, non è un buon motivo per rinunciare completamente a un titolo di studio: riprendere a studiare può essere complicato dopo anni o se nel frattempo hai trovato un lavoro o ti sei fatto una famiglia e devi fare conciliar le lezioni con numerosi altri impegni, ma formule come i due anni in uno ti permettono di ottimizzare sia il poco tempo che hai a disposizione e sia il tempo perduto.

Affrontare la bocciatura, insomma, richiede tanta forza d’animo almeno quanta intraprendenza e pragmaticità.