Salussola si riunisce nel ricordo di Jack Botsio tra preghiere, ricordi e proiezioni di foto

La comunità di Salussola si riunisce nel ricordo di Nicoletta Conte e Jack Botsio, la zia e il nipote drammaticamente scomparsi lo scorso 21 luglio nello schianto sulla strada del Brianco. Venerdì scorso, la piazza del sagrato di Salussola Monte ha visto la partecipazione di giovani (coscritti di Jack per lo più) e parenti per una serata di preghiera e adorazione eucaristica, intervallata da riflessioni e pensieri scritti in memoria di quel giovane di belle speranze che a settembre avrebbe compiuto 26 anni.

“Abbiamo pregato per lui e per sua zia insieme a chi li ha conosciuti e voluti bene – commenta il parroco, don Lodovico De Bernardi – È stato un momento toccante, specialmente la proiezione delle foto del nostro Jack, raccolte grazie alla collaborazione dei giovani parrocchiani e della sua famiglia. Una serata di profonda meditazione trascorsa tutti insieme”.