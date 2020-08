Cinghiale spunta sulla Provinciale per Salussola e rimane ucciso

Nuovo investimento di animale sulle strade biellese. Questa volta è rimasto ucciso un cinghiale che, secondo le prime informazioni, sarebbe spuntato all'improvviso sulla provinciale per Salussola. L'impatto è stato inevitabile con l'ungulato rimasto ucciso nello scontro avvenuto ieri sera, intorno alle 22. Fortunatamente le persone a bordo non hanno riportato ferite, ad eccezion fatta per il mezzo, non più marciante. Ad occuparsi della viabilità la Polizia stradale.