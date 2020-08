Castelletto Cervo sotto shock: uomo aggredito da un cane, la moglie uccide l'animale per salvarlo

Vede il marito aggredito dal cane che gli era stato affidato da un conoscente e per salvarlo da quell'assalto lo colpisce con un coltello uccidendolo. Questa la ricostruzione di ciò che è avvenuto nella tarda serata di ieri, 2 agosto, nel paese di Castelletto Cervo.

Gli accertamenti sono ancora in corso ma, secondo le prime informazioni, un dogo argentino si sarebbe scaraventato contro l'uomo senza apparente motivo e gli avrebbe morso più volte una mano; ad assistere alla terribile scena, la moglie che lo avrebbe fermato con un coltello nel tentativo di aiutare il marito.

Entrambi, visibilmente scossi, sono stati medicati e trasportati in Pronto Soccorso per le cure del caso. Non sembrano gravi le condizioni dell'uomo, come la moglie in stato di forte agitazione per la paura provata. Nel frattempo, sul posto, sono arrivati i Carabinieri di Bioglio, insieme al veterinario e al personale del Canile per il recupero dell'animale.