Biella, un fulmine spezza in due un albero al Villaggio Lamarmora FOTO

Un bagliore di luce e, qualche istante dopo, un boato terribile avvertito a diversi isolati di distanza. Nella serata di sabato un fulmine ha centrato in pieno un albero situato in un'area verde del Villaggio Lamarmora dividendolo in due e spargendo rami e pezzi di corteccia nelle vicinanze. Per fortuna, nessun passante è rimasto coinvolto, così come nessun mezzo in sosta ha riportato danni gravi. Ora l'area è stata transennata in attesa della messa in sicurezza.