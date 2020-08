Biella, agente della Penitenziaria soccorre un ciclista dopo un incidente e lancia l'allarme

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 3 agosto, in via Lamarmora, a Biella. Intorno alle 14.15, un uomo in sella alla sua bici è rovinato a terra dopo essersi scontrato con una Fiat Panda. Ad assistere alla scena un agente della Polizia Penitenziaria che ha lanciato immediatamente l'allarme e prestato assistenza al malcapitato.

Dopo pochi minuti, è giunta sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso insieme ai sanitari del 118 che hanno trasportato con l'ambulanza il biker in ospedale. Dalle prime informazioni, pare che l'uomo abbia riportato alcune ferite agli arti superiori. Il conducente dell'auto, che si trovava in compagnia della moglie, è rimasto indenne.