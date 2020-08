Ternengo celebra il patrono, sindaco: “Lockdown? Ognuno ha dato valore a cose che si davano per scontate”

Domenica 2 agosto in occasione della ricorrenza di Sant’Eusebio, si è celebrata a Ternengo la Festa Patronale. Solitamente i festeggiamenti organizzati dalla Pro Loco si svolgevano nei due ultimi fine settimana di luglio in occasione di Santa Cristina, in quanto ad agosto molte persone sono fuori per le vacanze.

Quest’anno però, a causa dell’emergenza Covid si sono dovuti rimandare i festeggiamenti al prossimo anno e così, la Festa Patronale si è svolta nel giorno della ricorrenza di Sant’Eusebio con la celebrazione della Santa Messa e poi di seguito l’intervento del sindaco Francesco Vettoretto. Alla cerimonia erano presenti l’amministrazione comunale, i rappresentanti delle associazioni del paese e il gruppo di Protezione Civile. “Il 2020 è un anno che sin dai primi mesi ci ha visti obbligati a modificare le nostre abitudini – spiega il sindaco - e anche la celebrazione della nostra Festa Patronale ha dovuto adattarsi ai cambiamenti del momento. La grave emergenza ha procurato molti disagi sia in ambito lavorativo che in quello economico e soprattutto sociale. Ma noi crediamo che è proprio nei momenti più difficili che dobbiamo saper cogliere l’insegnamento che le difficoltà vogliono farci arrivare. Nei mesi del lockdown sono certo che ognuno di voi ha dato più valore alle cose che dava per scontate come: poter uscire di casa, stare con gli amici e apprezzare anche i momenti di solitudine che spesso fanno riflettere sulla nostra vita, sul nostro futuro e ci mostrano le cose da un'altra prospettiva”.

Vettoretto prosegue sottolineando come sia “un peccato che le nostra Pro Loco quest’anno, non abbia potuto organizzare la consueta sagra, organizzata con grande impegno per celebrare la festa patronale, dando come sempre la possibilità di stare tutti insieme e di dare ulteriore visibilità al nostro paese, ma sono certo che questa “pausa”, così la vogliamo definire, ci farà ancora di più apprezzare il prossimo evento che organizzeranno. Ecco perché, crediamo anche che, essere qui a celebrare in questa giornata la festa patronale in occasione della ricorrenza di Sant’Eusebio che è il nostro reale Patrono, non sia un caso e che debba essere vissuto da tutti noi, come un momento di gioia per avercelo voluto ricordare in modo da poterlo onorare, come da tempo non facevamo. Proprio per questo, voglio ringraziare tutti voi di aver voluto condividere con noi questo momento di Festa. Permettetemi di ringraziare in modo particolare, tutte le Associazioni presenti, per il grande lavoro che svolgono durante l’anno per il nostro paese e sottolineo a titolo gratuito e a volte con difficoltà e, auguro loro, di non perdere mai quell’entusiasmo che li ha sempre contraddistinti e che ha fatto sì che Ternengo, anche se è composta da poco più di 270 persone, sia diventato un grande paese”.