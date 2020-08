Giardino Botanico, a Oropa continua il programma di attività: ecco le date in programma

Continuano anche ad agosto e settembre le proposte per il pubblico promosse dal Giardino Botanico di Oropa: laboratori per bambini ed escursioni con visita guidata al Geosito del Monte Mucrone.

A causa dell’emergenza Covid-19 si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento, rendendo necessaria la prenotazione alle attività e la limitazione a 6 partecipanti per i lbaoratori ed a 12 partecipanti in due turni alle escursioni. In compenso è stato aumentato il numero dei laboratori e coinvolta nella conduzione Francesca Rovetto, titolare di “Segni d’arte – atelier di educazione alla libera creatività”, professionista con una spiccata dedizione alla didattica nel campo dell’arte, che ha dato una ventata di novità nella conduzione delle attività.

Il Geosito del Monte Mucrone, la cui gestione è affidata dalle Funivie di Oropa al personale di staff del Giardino Botanico di Oropa e a Clorofilla Soc. Coop, è ricompreso nelle azioni del progetto “Scienza 100” che vede Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore. Il calendario delle attività prevede delle giornate in cui (previa prenotazione, come da prescrizioni) si potrà accedere al sito per una visita guidata a cui seguirà un’escursione per tutti (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa e che permetterà di saperne di più sull’origine e la trasformazione delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo…

Domenica 9 agosto ore 15:00 – Sakura... da Oropa al Giappone. Osserveremo i fiori presenti nel giardino botanico che ci ospiterà, ne studieremo ogni parte per poi creare bouquet di origami fedeli alla realtà. L'arte giapponese del creare con la carta ci guiderà tra veline e fogli crespi, cartoncini colorati, scovolini e fili argentati…

Sabato 22 agosto ore 15:00 – I volti di Picasso L'arte del cubismo spiegata ai bambini attraverso la realizzazione di vere e proprie opere d'arte, rivisiteremo i volti più famosi creati da Pablo su dei ciocchetti di legno. Disegneremo e dipingeremo i tratti del viso sugli spigoli del ciocco, così acquisteranno tridimensionalità e sembreranno prender vita. Arte e natura anche questa volta faranno la magia!

Domenica 30 agosto ore 15:00 – Texture ed animali del bosco Il termine frottage rimanda ad un'antica tecnica di stampa, e significa letteralmente strofinamento. Memorizzeremo così sul foglio forme, stili, caratteristiche tattili e visive degli oggetti naturali e non attorno a noi. Andremo a caccia, armati di matita, di superfici curiose e stimolanti per poi trasformarle con fantasia e creatività in pelli, pellicce, piumaggi, ali e squame appartenenti agli abitanti del bosco.

Sabato 5 settembre ore 15:00– L’albero di Munari ed i suoi abitanti Laboratorio creativo in cui si scoprirà come gli alberi possano essere ricchi di biodiversità costruendo il proprio albero e prendendo spunto dal testo di Bruno Munari “Disegnare un albero”, per poi personalizzarlo e popolarlo con le più varie forme di vita, animali e non… Attività gratuita per bambini tra i 5 e 10 anni di età con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it)

Per le visite al Geosito del Monte Mucrone le prossime date in calendario sono: domenica 16 agosto e domenica 23 agosto. Sono previsti due turni giornalieri, uno con partenza alle ore 10:30 ed il secondo con partenza alle ore 14:30, il numero massimo ammesso di partecipanti è di 12 a turno. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente, telefonicamente (015.2523058) o attraverso il modulo online a cui si accede attraverso il sito del Giardino Botanico di Oropa (www.gboropa.it).

Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso. Queste attività come molte altre sono state rese possibili grazie al progetto di divulgazione naturalistica Scienza 100 (http://www.gboropa.it/Biodiversita/Scienza100/Scienza100.htm) di cui Compagnia di San Paolo è maggior sostenitore. Ricordiamo che sono sempre disponibili gratuitamente le nuove e divertenti Audioguide del Giardino (realizzate grazie al progetto NATURAlmente sostenibile!, finanziato da Fondazione CR Biella), liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…