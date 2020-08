Massazza: Riaperto il parco giochi comunale FOTO

Dopo poco più di due mesi dall'inzio dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, sabato 1 agosto ha riaperto il parco giochi comunale di Massazza. "Con grande piacere - dichiara il sindaco Enrico Casasa - comunichiamo che il parco giochi è di nuovo accessibile, e si presenta come nuovo ed ancora più sicuro per i nostri bambini"