Ugo Nespolo mette la sua firma anche sulla stazione della metro di Porta Nuova

Ugo Nespolo ha completato la propria “collezione” di stazioni della metropolitana di Torino. L'artista biellese, infatti, ha aggiunto il tassello mancante realizzando la 21esima opera d'arte sulle pareti della banchina di Porta Nuova: si tratta di un'installazione con pannelli in alluminio colorato raffiguranti le diverse tipologie di persone che tutti i giorni popolano i treni sotterranei.

Da oggi i passeggeri potranno quindi godere di nuovo colore: “Questa stazione – ha spiegato Nespolo – era rimasta orfana di decorazioni perché molto complessa: inizialmente avevo pensato a delle proiezioni ma si trattava di una soluzione difficile. Dopo alcuni studi, e ragionando sui mezzi a disposizione, abbiamo optato per un'idea semplice ed economica che desse l'idea del movimento e, perché no, portasse un po' di allegria, gioia e dinamicità per dare vita ai quattro angoli di salita e discesa della stazione più importante della città.”