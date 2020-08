Negozi aperti, musica dal vivo e spettacolo: Cavaglià è ripartita FOTO

Una serata fortemente voluta dal sindaco Mosé Brizi e organizzata in maniera impeccabile dall'Amministrazione Comunale di Cavaglià, che ha creato un isola pedonale in Via Mainelli, Via Umberto e Piazza Olivieri con negozi e bar aperti, bancarelle degli ambulanti ed altri negozianti del paese.

Questa è stata RipartiAMO Insieme, la serata dedicata a benefattori e volontari impegnati durante l'emergenza Covid-19. "Una bella serata con una buona affluenza, - commenta l'assessore Monica Bertolini - organizzata per ritrovare la normalità dopo la pandemia. E' stata l'occasione per ringraziare il Cavalier Carlo Olmo, Marco Seminara dello Zanzibar di Viverone e la Ferramenta Machieraldo di Cavaglià, i primi che, all'inizio della pandemia, hanno fatto avere mascherine per la popolazione. Abbiano inoltre ringraziato i volontari del Comune, i nonni vigile, la Protezione Civile e la Croce Rossa di Cavaglià che hanno lavorato molto durante i mesi del covid, distribuendo pasti e mascherine, contigentando il mercato, e che e continuano tuttora a farlo con il centro estivo".

La serata è stata rallegrata dallo spettacolo per bambini Mille Bolle in Piazza Olivieri, dai giochi per i bimbi proposti dall'associazione Palio di Rioni e Tana del Goblin, e dalla musica dal vivo fino a mezzanotte in Piazza parrocchiale sullo sfondo del campanile illuminato.