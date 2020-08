Migranti in Piemonte, vince la “linea dura”: stop all’accoglienza di altri richiedenti asilo

Stop all’invio di migranti in Piemonte. E’ quanto emerge dall’incontro avvenuto questa mattina tra il Prefetto di Torino Claudio Palomba e l’assessore regionale alla Sicurezza e all’Immigrazione, Fabrizio Ricca.

La scorsa settimana in Piemonte erano arrivati oltre 100 migranti provenienti dalla Sicilia, poi accolti in diverse strutture sparse per le province della regione. Alcuni di essi, inoltre, erano risultati positivi al coronavirus (15 a Settimo, 4 a Torino) e questo aveva sollevato più di una polemica, sia tra l’ordine dei medici e il presidente Cirio, che tra i politici locali.

Il vertice di questa mattina delinea quella che sarà la linea indicata per le prossime settimane: il Piemonte non accoglierà più richiedenti asilo. L’appuntamento aveva come tema centrale il monitoraggio della situazione relativa all’assegnazione dei migranti: da quanto emerso, non sono previsti invii futuri sul territorio piemontese, almeno nell’immediato futuro. In tal senso è grande la determinazione dell’assessore regionale alla Sicurezza e all’immigrazione, Fabrizio Ricca: “Sono intenzionato a fare in modo che questo dato sia mantenuto”.