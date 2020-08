Biella, nuove regole di sosta per residenti e attività di via Colombo

Il comune di Biella informa che con ordinanza del 29 luglio si concede ai residenti e ai titolari/dipendenti di attività situate in via Colombo di poter parcheggiare nel periodo ( 31 luglio fino al 21 agosto, salvo proroghe), in deroga alla ZTL e al divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto nord, in modo tale da ovviare i disagi creati dal cantiere per il teleriscaldamento. “Ricordiamo inoltre che, sempre nel medesimo periodo, è istituito l'obbligo di svolta diritto-destra – spiega l’amministrazione - per coloro che percorrono piazza Vittorio Veneto nord all'intersezione con piazza Vittorio Veneto est”.