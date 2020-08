Biella, la comunità musulmana celebra la Festa del Sacrificio FOTO

Preghiere di pace e fratellanza si sono levate venerdì mattina al campo sportivo del Villaggio Lamarmora di Biella, dove la comunità mulsulmana biellese si è ritrovata per festeggiare la Festa del Sacrificio, una delle festività più importanti del mondo islamico. In tale occasione, viene ricordato la prova di fede di Abramo pronto a sacrificare il figlio per obbedire alla volontà di Dio.

La celebrazione ha visto la partecipazione di molti esponenti del Partito Democratico locale, come l'ex sindaco Marco Cavicchioli, l'ex senatrice Nicoletta Favero, la segreteria dem provinciale Rita De Lima e l'ex assessore Sergio Leone. “C'era molto gente venuta a pregare e festeggiare questo lieto evento – spiega il consigliere comunale Mohamed Es Saket - Tutto si è svolto in sicurezza, rispettando le norme vigenti”.