Biella, buone notizie per il traffico: via Pietro Micca riapre alla circolazione

Via Pietro Micca riaperta alla viabilità. Domani mattina, martedì 4 agosto, l’azienda Bonifacio toglierà le ultime transenne e sarà possibile tornare a circolare senza cantieri lungo tutto l’asse della via. Ai primi di settembre è previsto un intervento di completamento: gli operai saranno chiamati a sistemare il tratto dalla rotonda di via Pietro Micca a salire, senza però particolari disagi per la viabilità: l’area di cantiere consentirà comunque il doppio senso di circolazione.

I lavori dureranno circa un mese e saranno utilizzate le ultime giacenze di cubetti in sienite presenti nei magazzini comunali. In riferimento al “piano cubettature” aggiornamento anche per via Lamarmora: l’azienda Gugliotta che ha in carico l’appalto conta di concludere attorno al 20 agosto i lavori di posa dei nuovi cubetti nell’area della rotonda della Provincia. A seguire, nel mese di settembre, l’azienda si sposterà poi per il rifacimento di via Seminari: gli operai cominceranno i lavori da via San Filippo a scendere verso piazza Duomo. Anche questo investimento era inserito nello stesso appalto di via Lamarmora.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “Con l’apertura di domani della strada si va verso il completo restyling della via Pietro Micca. Siamo a buon punto anche su via Lamarmora, presto i due assi principali della città, ricevuti in eredità pesantemente ammalorati dopo le elezioni, torneranno a essere dignitosi. Ringrazio le ditte Bonifacio e Gugliotta per il lavoro di qualità eseguito. Un ringraziamento va anche ai tecnici degli uffici del Comune perché hanno seguito l’avanzamento dei lavori con grande meticolosità”.