L'Angolo Nascosto di Biella, ecco la ristorazione di qualità con specialità di carne FOTO

Da due anni, in un pittoresco angolo di Biella, sotto le pendici del borgo storico del Piazzo, si trova il Ristorante Angolo Nascosto, una proposta di ristorazione di qualità grazie all'esperienza del titolare e chef Mirko Grendene, all'entusiasmo del suo staff, ed un menu stagionale che cambia ogni due mesi.

All'Angolo Nascosto la specialità è la carne, e puoi scegliere al bancone il taglio che preferisci da cuocere alla griglia. "La specialità del nostro menu di carne è la costata di Fassona Piemontese. - dice Mirko Grendene - Inoltre proponiamo il sottofiletto scozzese ed irlandese, il cuberol finlandese e spagnolo, ed in alternativa, il garronese che è una buona pezzatura".

Nella carta dell'Angolo Nascosto si trova anche il pesce, in particolare il fritto di pesce che si può accompagnare ad una frittura di verdure preparate con un taglio particolare. "Acquistiamo circa 15 chili di pesce alla settimana e puntiamo sul fritto perchè è quello più richiesto. - spiega chef Grendene - Il nostro menu prevede anche due antipasti e due primi di pesce, ed altrettanti di carne".

In alternativa ai piatti dello chef, puoi scegliere una pizza gourmet cotta nel forno a legna, anche in versione "pizza al metro".

Alla qualità del cibo, Angolo Nascosto abbina quella del bere, con le proposte gastronomiche accompagnate da Carlsberg, e dalle birre artigianali del Birrificio Un Terzo e del Birrificio Angelo Poretti, garantendo, mediante il sistema DraughtMaster, la freschezza inalterata dal birrificio al bicchiere.

Angolo Nascosto è anche take away per una pizza gourmet o per l'intero menu: puoi scegliere quello che desideri sul sito internet www.angolonascosto.com ed ordinare dalle 17 alle 19.

In questa stagione da Angolo Nascosto puoi mangiare in veranda o nel dehor estivo, e, da settembre, un menu prezzo fisso a 12 euro per pranzo, che comprende primo, secondo, acqua, calice di vino e caffè.

Ristorante Angolo Nascosto, aperto per tutto il mese di agosto, ti aspetta a Biella, in Via Quintino Sella 43, a cena dal lunedì alla domenica, e a pranzo il sabato e la domenica con prenotazione consigliata. (Chiusura settimanale martedì; per info: 3483338721; sito internet www.angolonascosto.com ; pagina Facebook Angolo Nascosto).