Calcio, Soufiane Naim nuovo collega di Turetta alla Chiavazzese

La Chiavazzese '75 rende noto di aver trovato ufficialmente l'accordo con La Biellese per il prestito del giovane portiere, classe 2001, Soufiane Naim. Insieme a Daniel Turetta andrà a comporre la coppia di portieri blu-cremisi per la stagione 2020/2021.

Soufiane, con la maglia bianconera di Biella, ha potuto intraprendere un percorso costruttivo che l'ha portato ad essere un ottimo estremo difensore. Dotato di grande agilità, reattività ed ottimi fondamentali, Soufiane si è sempre fatto valere nell'area di sua competenza ed è stato protagonista, tra l'altro, di grandi prodezze tra i pali. Ora per lui è giunto il momento del grande “salto”; la Chiavazzese e la Promozione potrebbero essere un prestigioso trampolino di lancio per la sua carriera da portiere.

Le parole del classe 2001 Soufiane Naim: “Sono molto contento di essermi legato alla Chiavazzese. Ringrazio il DS Acquadro e mister Pertel che mi hanno voluto fortemente fin da quando si è aperta la finestra di mercato. Il mio obiettivo principale è quello di imparare dai miei compagni più “grandi” - perché da loro c'è sempre da imparare – e di continuare il mio percorso di crescita con l'espertissimo Preparatore dei Portieri Gigi Coppo. Affermo fin da oggi che darò tutto me stesso per questi colori; è un'esperienza molto importante per me e per tutta la squadra. Non vedo l'ora di iniziare e partire subito con il piede giusto. Forza Chiavazza!".