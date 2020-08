Barocchinvalle, ad agosto 4 incontri culturali al Santuario di San Giovanni d’Andorno

Il Santuario di San Giovanni d’Andorno lancia “Barocchinvalle”. Nell’ambito del corposo calendario di “L’essenziale è barocco”, ricco programma di eventi che coinvolgono tutto il Piemonte voluto della Regione Piemonte, realizzato da VisitPiemonte e arricchito dal contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo anche l’Alta Valle del Cervo riscopre i suoi caratteri barocchi, che rimandano al Seicento e al Settecento quando fu costruita buona parte degli edifici religiosi della Bürsch, in primis il complesso del Santuario.

Protagonista d’eccellenza di quella stagione rimane Giovanni Antonio Cucchi (1690-1771), pittore nato nella frazione Gliondini di Campiglia Cervo e diventato in pochi decenni uno degli artisti più apprezzati tra Piemonte e Lombardia (morì a Milano, dove ebbe committenze molto prestigiose). L’iniziativa valligiana, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, prenderà il via nel mese di agosto con quattro appuntamenti che uniscono cultura ed enogastronomia, valorizzando da un lato l’importante patrimonio architettonico e artistico della Valle, dall’altro la nuova realtà che da qualche settimana gestisce con unanime apprezzamento il Ristorante del Santuario. Ogni appuntamento prevede un incontro alle 19.00 e una cena (facoltativa) a seguire.

Ecco il calendario degli incontri:

Martedì 11 agosto Danilo Craveia La Bürsch ai tempi del Barocco

Giovedì 13 agosto Riccardo Quaglia Il Sacro Monte di San Giovanni d'Andorno

Martedì 18 agosto Alessandra Montanera Arte e artisti in Valle tra Barocco e Barocchetto

Giovedì 20 agosto Riccardo Dorna Immagini e devozione in Alta Valle del Cervo, dalla grotta di San Giovanni ai piloni votivi

Questo invece è il menù che propone il Ristorante del Santuario:

Antipasto misto

Al martedì polenta (concia o dura con salsiccietta/sugo)

Al giovedì risotto

Dolce Acqua + 1/4 vino 20.00 EURO

Per info generali sull’iniziativa: centrodoc.avc@gmail.com Per la cena occorre rivolgersi direttamente al Ristorante del Santuario Roberta: cell. 348 8565426 - 01560319 Prenotazioni entro l’8 agosto per la prima settimana Prenotazioni entro il 15 agosto per la seconda settimana