Spunta capriolo in mezzo alla strada, grosso spavento per un biellese alla guida

Attimi di paura per un biellese alla guida della sua auto, rimasto coinvolto questa mattina, intorno alle 12, in un incidente stradale avvenuto tra frazione Polto e la galleria di Crocemosso. Dalle prime ricostruzioni, un capriolo è spuntato all’improvviso in mezzo alla strada ed è stato investito in pieno. Per l’animale non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo a causa del forte impatto.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone per la salvaguardia dell’area e personale della Protezione Civile per il recupero della carcassa. Fortunatamente l’uomo è rimasto illeso mentre il mezzo, risultato marciante, ha riportato alcuni danni alla carrozzeria.