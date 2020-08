Schianti nella notte a Valdinana e Crevacuore, due feriti in codice rosso

Serie di incidenti nella notte. Il primo è avvenuto a Valdilana, dove un uomo è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. Non è ancora chiara la dinamica.

Il secondo è accaduto a Crevacuore: qui, dalle prime informazioni, un motociclista sarebbe finito contro una rotonda e sbalzato per una ventina di metri. Tutti e due i conducenti sono stati portati all'ospedale di Biella per le cure del caso in codice rosso. Seguiranno aggiornamenti.