Lepre attraversa strada e cade con la moto: altro incidente nella notte nel Biellese

Nella trascorsa notte sono stati diversi gli interventi di pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Cossato. Si è trattato per lo più di diversi incidenti stradali autonomi (leggi qui): a Valle Mosso, nella tarda serata trascorsa, un uomo residente in zona, ha perso il controllo del ciclomotore che conduceva, cadendo rovinosamente per terra e procurandosi diverse escoriazioni.

Altro incidente in serata a Cossato dove a causa dell'attraversamento di una lepre, il conducente di un ciclomotore cadeva procurandosi diverse escoriazioni. Le forze dell’ordine esortano i cittadini a prestare molta attenzione durante gli orari notturni a causa di animali che attraversano la strada.

L'incidente dove il conducente ha riportato escoriazioni più serie è quello avvenuto durante la notte in Crevacuore dove un giovane residente nella zona, perdeva inspiegabilmente il controllo della moto che conduceva: come di regola in questi casi, sono in corso accertamenti da parte della stazione intervenuta che è quella di Mosso, per verificare il possesso dei requisiti di legge durante la guida.