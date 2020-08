Escursionista scivola sul sentiero del Colle della Vecchia e si ferisce alla caviglia

Brutta disavventura per una coppia di escursionisti piemontesi dopo una gita al Colle della Vecchia, valico alpino situato a oltre 2mila metri di altezza, che collega la Valle Cervo con quella aostana di Lys. I due erano sulla via del ritorno quando, intorno alle 21, sono stati sorpresi da un violento temporale che ha reso estremamente scivoloso il primo tornante del sentiero e causato la caduta a terra di una 40enne di Torino. Nell’impatto è rimasta ferita ad una caviglia.

Una volta lanciato l’allarme, sono stati raggiunti dai gestori del Rifugio del Lago della Vecchia che li hanno assistiti e accompagnati fino al ritiro di montagna dove hanno trascorso la notte a causa del maltempo. Qui, la donna è stata visitata da due medici, presenti insieme ad un gruppo di amici e rimasti in continuo collegamento telefonico con il responsabile sanitario della delegazione biellese del Soccorso Alpino Federico Prato. Alle prime luci di questa mattina, la donna è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale per una sospetta frattura della caviglia.