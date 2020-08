Andorno, fulmine colpisce l’albero dell’area giochi. Paura tra i residenti: “La casa è tremata” FOTO

“Abbiamo visto un bagliore di luce davvero intenso. Poi la casa è tremata e la corrente è saltata in tutto il quartiere. È stato terribile”. Queste le testimonianze di alcuni residenti dopo aver assistito ieri sera, intorno alle 21.30, al devastante fulmine che ha colpito in pieno una pianta situata al parco giochi di Andorno Micca, in prossimità del monumento dedicato ai Caduti. Cortecce, rami, arbusti: tutti dispersi nel raggio di metri ma fortunatamente non sono stati investiti passanti o auto in sosta.

Oltre alla pianta, il fulmine ha fatto saltare per qualche ora la corrente e diverse centraline; inoltre, questa mattina, brutta sorpresa per alcuni esercenti che, all’apertura del bar, hanno trovato fuori uso diverse attrezzature elettriche. “Il fulmine di ieri ha portato danni non da poco – spiega il sindaco Davide Crovella – soprattutto al parco giochi dove è stato centrato in pieno una delle piante storiche dell’area verde: si tratta di un cedro trafitto fino a terra. È quasi esploso dall’interno. Non ci sono pericoli di caduta ma la zona è stata transennata e messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, in attesa dell’arrivo dell’agronomo per capire lo stato di salute della pianta”.