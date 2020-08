Agricoltura, aperto il bando regionale da 2 milioni di euro per miglioramento aziende agricole

Da alcuni giorni, è aperto il bando regionale 2020 sulla misura 4.1.1. del Programma di sviluppo rurale del Piemonte, finalizzato a sostenere le aziende agricole piemontesi che realizzano investimenti atti a mitigare le conseguenze economiche della epidemia Covid.

Per il bando 2020 sono stati assegnati 2 milioni di euro complessivi che andranno a beneficiare le singole aziende agricole che faranno domanda nello specifico per investimenti in strutture e attrezzature per lo stoccaggio, per la trasformazione, lavorazione, commercializzazione e vendita diretta prodotti; acquisto di mezzi per la consegna a domicilio. Il bando 2020 assume criteri specifici legati alla situazione di emergenza sanitaria da Covid.

“Il presente bando si inserisce tra le azioni a sostegno dell’agricoltura piemontese che ha subito, come tutti i comparti produttivi, danni economici a seguito dell’emergenza sanitaria – sottolinea l’assessore regionale, Marco Protopapa – Attraverso il bando diamo la possibilità alla singola azienda di richiedere contributi specifici per iniziative di ammodernamento, finanziando così investimenti di rapida realizzazione e dare sostegno all’imprenditore agricolo nel mitigare le conseguenze portate dall’impatto dell’epidemia ”. Il bando scade il 30 settembre ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte.