Biella Rugby, Fausto Perissinotto in gialloverde fino al 2021

Si appresta ad affrontare la sua terza stagione in gialloverde anche il piemontese Fausto Perissinotto, mediano di mischia iscritto al secondo anno di Scienze Infermieristiche a Biella: “Ho deciso di restare perché la stagione passata ha lasciato l’amaro in bocca a tutti e credo ci sia bisogno di un riscatto per tutto il club che ha vissuto un campionato dai risultati incredibili sfumati in un attimo per via del virus.

Da parte mia, le complicanze legate all’infortunio al ginocchio mi hanno tenuto lontano dai campi non permettendomi di essere al fianco dei miei compagni ma fortunatamente ora tutto è risolto. Il potenziale per la prossima stagione è altissimo e i giocatori confermati sono parecchi, tutti di ottima qualità. Per questo sono convinto che si possa ripartire da dove tutto è stato interrotto. Biella Rugby mi ha dato tanto in un momento in cui io non potevo ricambiare, la prossima stagione mi darà la possibilità di farlo”.