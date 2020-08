Furia (Pd): "Uso improprio delle pagine istituzionali della Regione"

La nota stampa del segretario regionale dei Dem, Paolo Furia. "A maggior ragione dopo la presa di posizione del Presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, e del professor Paolo Vineis, entrambi coinvolti dalla Regione nei tavoli di lavoro per la gestione dell'emergenza da Covid19, non si deve confondere l'istituzione regionale con la presa di posizione strumentale dell'uomo politico Cirio e dei suoi alleati.

La pagina istituzionale della Regione non è uno strumento di propaganda politica né deve essere prestata a scopi di parte. Cirio faccia quello che vuole con i suoi social: al massimo verrà smentito dai suoi stessi collaboratori, e ci perde la faccia da solo, ma non trascini la Regione in questo degrado comunicativo e morale".