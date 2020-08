Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in agosto

Luna d’Agosto illumina il bosco. Agosto ci matura grano e mosto.

Quando piove d’Agosto piove olio miele e mosto. D’agosto cura la cucina, di settembre la cantina.

Anticamente chiamato sextilis, il mese fu rinominato augustus dal Senato romano, nell'anno 8 a.C., in onore dell'imperatore Augusto e venne aggiunto un giorno alla durata, levandolo a febbraio, per renderlo uguale a luglio (dedicato a Cesare).

In agosto abbiamo i cosiddetti ”giorni della canicola” (dal 24 luglio al 26 agosto) durante i quali il caldo e l’afa raggiungono i livelli più alti e la celebre notte di San Lorenzo, o “delle stelle cadenti” durante la quale una pioggia di meteore entrano a grande velocità nell’atmosfera terrestre e si disintegrano in tanti piccoli corpi luminosi.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com



ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Non prestate troppa attenzione alle discussioni e procedete secondo i programmi. Periodo spumeggiante e vitale, siete sicuri di voi e ben decisi ad alzare il tiro. La precisione non significa pignoleria ma accuratezza, affidabilità e determinazione, qualità universalmente sempre ben apprezzate. Se ve la sentite osate pure...le premesse sono dalla vostra parte, il successo vi premierà.

AMORE E ARMONIA. Non vi interessa tanto l’apparenza ma piuttosto la sostanza, ma ricordatevi che il troppo orgoglio vi ostacola e non porta alcun vantaggio, anzi chiude le porte del vostro cuore, senza una reale, fondata, motivazione.

BENESSERE E SALUTE. Piccoli imprevisti e tanta fatica sono la causa del calo di energie, sarebbe meglio delegare il più possibile. Tenete alta la guardia, inventatevi nuovi spazi e adottate un’alimentazione iperproteica.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Vi sentite in stato di grazia, tutto quello che vi serve arriva naturalmente dalla vita e voi ne godete con gioioso abbandono. Potreste essere coinvolti in un progetto che in fondo vi attira, state attenti e ricordate che la possibilità che si concluda favorevolmente dipenderà molto da voi. Tirate fuori tutto l'impegno di cui siete capaci e fate ricorso alla vostra innata creatività.

AMORE E ARMONIA. Si risvegliano i sensi ma soltanto con la persona giusta. Una relazione profonda e fuori dai soliti canoni riuscirà a coinvolgervi davvero. Bando alle incertezze ed approfittate dell'occasione che vi si presenta.

BENESSERE E SALUTE. Anche nei brutti momenti bisogna imparare a ragionare a sangue freddo e, il “calore” degli affetti più cari, aiuta a superare gli inconvenienti che la vita ci pone dinanzi. Non rinunciate ai vostri spazi di distensione e relax.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Finalmente un nuovo progetto od un evento inaspettato, porta i frutti sperati. Siete molto più intraprendenti e vivaci del solito, potreste appassionarvi a nuovi interessi che potrebbero risultare produttivi anche nel lavoro e in famiglia. Condividete il vostro operato con le persone che vi stanno più a cuore e concedetevi qualche svago per rilassarvi. Cercate di fidarvi con maggior convinzione di chi vi circonda e i risultati professionali agognati non tarderanno a sorridervi.

AMORE E ARMONIA. Siete romantici e bisognosi di affetto ma nel contempo desiderate anche libertà di scelte e di vita. Forse un fine settimana insieme con il partner, schiarirà le idee e vi donerà grande serenità e momenti di vera passione.

BENESSERE E SALUTE. Inquieti e contraddittori, vi disperdete in troppe direzioni. Niente vi accontenta e la fantasia vola in pindariche supposizioni che creano malumore in famiglia. Eppure non è un periodo agitato, anzi.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Idee brillanti, socievolezza e simpatia sono le vostre doti e prerogative maggiormente apprezzate. Quando mancano le informazioni adeguate e gli altri non sanno “che pesci prendere”, nei momenti in cui le varie decisioni sembrano difficili da effettuarsi, voi siete in grado di farlo. Continuate su questa strada con tenacia e perseveranza. AMORE E ARMONIA. I movimenti di alcuni corpi celesti, sponsorizzano piccoli e grandi magie. Bando a sospiri e rimpianti: lettere, telefonate, internet.....anche l'amore e la passione a distanza sono coinvolgenti. BENESSERE E SALUTE. Vi sentite troppo pensierosi ed inattivi, qualche pensiero famigliare vi preoccupa. Non deprimetevi e tentate di diminuire l’emotività e l’ansia magari con qualche passeggiata all’aria fresca. Esercitatevi a fare lunghi respiri con il diaframma e apritevi a chi vi vuole bene, vedrete che angoscia e ansia passeranno. Utili tisane con l’erba di San Giovanni. VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Conteggi e bilanci quadrano per cui la situazione è sotto controllo inoltre, un'idea luminosa, imprime slancio alle entrate. Assecondate qualche richiesta proveniente dal nucleo famigliare o dai colleghi sul lavoro, anche se non necessaria, fa bene al morale e mantiene salda la vostra posizione. Opportunità per un acquisto immobiliare, una quota societaria o forse una gratificazione economica. AMORE E ARMONIA. Siate molto riflessivi, una nuova storia non risolve niente anche se porta una gioia immediata. Nonostante sul vostro cielo si addensi qualche nube, presto si vedrà il sole… scintillare. BENESSERE E SALUTE. Energie vitali scintillanti, mente lucida e coraggio che permette di “premere” sull’acceleratore. La vostra vitalità ed aurea positiva contagia le persone che vi stanno accanto spingendole a dare il massimo per stare al passo. Disco rosso alle proteine animali.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Nell’ambiente del lavoro qualcuno chiede troppo e alcuni colleghi fingono di assecondarlo, ma durerà poco. Questa persona, che ricopre un ruolo di responsabilità, sembra non cogliere i problemi concreti sollevati dai suoi fantasiosi progetti. La situazione genera polemiche continue e voi la pensate in maniera diametralmente opposta, non dateci troppo peso e tirate dritto per la vostra strada. Vi consola una bella entrata extra, forse il risarcimento di un sinistro o una vincita.

AMORE E ARMONIA. Opposizioni planetarie che portano conflitti e, forse, rotture. Non capite le ragioni del pessimo umore del partner e pretendete di avere un controllo razionale anche nelle questioni di cuore.

BENESSERE E SALUTE. Rammentate che quando siete rilassati e quindi maggiormente disponibili, piacete a tutti, le liti e le tensioni si allentano e subentra tanta voglia di andare avanti. Aiutatevi con la pappa reale, un rimedio naturale utile per rigenerarsi e fortificarsi.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Spirito di iniziativa e capacità di “annusare” il vento, con queste prerogative siete oramai pronti per il successo. Ottimo periodo per superare un ostacolo e realizzare un obiettivo ambizioso. Mantenete questo atteggiamento positivo e non allentate la concentrazione, alternando il lavoro con le dovute pause per ricaricare le energie fisiche e soprattutto mentali.

AMORE E ARMONIA. Il partner solleva mille obiezioni e in fondo ha ragione, in questo momento serve tanta dolcezza.

BENESSERE E SALUTE. Alcune piccole contrarietà sono motivo di un certo malumore, anziché lamentarvi è meglio che siate più responsabili delle vostre azioni e riposiate di più. Non disperdete troppe energie con alcune amicizie superficiali e non sincere. Praticate sport e attività fisica.

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. In questo periodo viene molto più facile elaborare sogni, fantasie e progetti che agire concretamente e sul lavoro qualcuno vi denigra cercando di mettervi in “cattiva luce”. Non abbattetevi anzi, al contrario, datevi maggiormente da fare, avrete presto l’occasione di far valere le vostre conoscenze e capacità professionali basta perseverare con costanza e determinazione, prerogative che non vi mancano.

AMORE E ARMONIA. Non esacerbate una situazione delicata con il vostro orgoglio, siate riflessivi e corretti. Un elettrizzante colpo di fulmine potrebbe essere la causa di una rottura clamorosa.

BENESSERE E SALUTE. Un po' di stress e malumore intorno a voi, optate per alimenti ricchi di ferro e magnesio, unite la ginnastica o attività fisica, alla meditazione e ad un’adeguata respirazione. Yoga e chiroterapia vi aiuteranno!

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Superate le incomprensioni facendo ricorso alla vostra creatività. Le vostre idee alla fine, convinceranno tutti e potrete far decollare un progetto importante o quantomeno avere le soddisfazioni desiderate. Gli stimoli esterni vanno bene, se non sbilanciano troppo i delicati equilibri nell’ambito lavorativo. La caparbietà, alla lunga, viene sempre premiata.

AMORE E ARMONIA. Quando il fuoco arde...è bene continuare ad alimentarlo! L’equilibrio e l’armonia nel vostro segno facilitano i rapporti amorosi. Scoprire l'amore romantico per un carattere passionale, sarà qualcosa di inedito e di...”magico”!

BENESSERE E SALUTE. Piccoli contrattempi mettono a dura prova la digestione, ma non è il caso di prendersela: ciò che veramente conta per voi andrà a gonfie vele. Una salutare gita in montagna vi ridona le giuste prospettive.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Se siete convinti di ciò che fate non vi servono approvazioni o conferme da nessuno, a questo punto dovrete solo rispondere a due domande. Siete sicuri di volerlo davvero o era semplicemente una vostra fantasia? E poi: siete davvero disposti a condividere i vostri progetti con qualcuno o volete tenere per voi tutti i vantaggi? Non tralasciate di occuparvi dei vostri cari, qualche volta il lavoro può anche aspettare.

AMORE E ARMONIA. I caratteri diversi si completano magnificamente. Per cui anche se in questo periodo catturerete sguardi e cuori, sappiate riconoscere il vero significato dell'amore sincero e profondo senza perdervi in frivolezze passeggere.

BENESSERE E SALUTE. Siete guidati dall’istinto e non sempre è un bene. Il lavoro assorbe molte energie e rischiate un calo energetico. Prudenza d’obbligo e diradate gli impegni, così facendo non vi accorgerete neppure che i pianeti stanno provando a mettervi i bastoni tra le ruote.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Si comincia in sordina dopo una fase di calo generale ma arrivano giorni molto favorevoli a nuovi contatti di lavoro e di studi scolastici o aggiornamenti professionali. Un po’ di diffidenza non guasta mai, basta poi rimboccarsi le maniche quando tutto è chiaro. La comunicazione e la collaborazione sono armi vincenti sia sul lavoro che nella vita sociale e voi, quando volete, sapete come utilizzarle a vostro vantaggio.

AMORE E ARMONIA. Anche se vi sentite demotivati e qualcosa vi ha deluso, sarà la vostra disponibilità, a mediare con la persona che vi è accanto, a fare la differenza e, dove far pendere l'ago della bilancia, dipende solo da voi!

BENESSERE E SALUTE. Lasciate perdere la pigrizia e sfruttate il tempo libero per fare ciò che desideravate fare già da tempo. Ricordatevi che gli artefici della serenità che vi circonda siete…solo voi!

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Non abbattetevi anche se avete l’impressione che qualcuno o qualcosa ostacola i vostri progetti e vi mette i bastoni tra le ruote, sarete comunque voi ad averla vinta. Simpatia e capacità di convincere non bastano, ci vuole anche molta collaborazione. Pensate a quanto potreste ottenere con una maggior cooperazione tra colleghi e/o collaboratori, d'altronde anche le formiche, se si mettono d’accordo, possono spostare un elefante.

AMORE E ARMONIA. Non chiedete sempre consiglio a persone che non sanno nulla e non hanno la “testa” per consigliarvi. Ascoltate tutti ma poi riflettete con la vostra testa!

BENESSERE E SALUTE. Visto il periodo particolarmente stressante ed impegnativo qualche ora di riposo in più non sarebbe male. Imparate a prendere più tempo per voi stessi e ne godrete i benefici.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com

Pagina FB - Astrologia di Platone

www.astrologiadiplatone.com