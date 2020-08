Scontro tra due auto a Biella, uno dei due mezzi finisce fuori strada FOTO

Incidente poco fa, intorno alle 10,30 di oggi 1 agosto, all'incrocio tra via Camandona e Corso 53esima Fanteria a Biella. A rimanere coinvolti senza gravi conseguenze per conducenti e passeggeri, una Renault Clio e un Bmw X1, che si sono scontrate per cause ora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto con due pattuglie. Nello scontro, la Clio è stata sbalzata fuori dalla sede stradale, finendo nel prato adiacente. L'intervento degli agenti è servito anche a regolare il traffico, mentre gli operatori sanitari del 118 hanno effettuato gli accertamenti del caso: solo un grande shock per i coinvolti, che non hanno riportato ferite.