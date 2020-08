Parcheggia l'auto sull'area adibita a dehor, scatta la multa

Sosta sull'area adibita a dehor di un locale e gli viene comminata una sanzione. L'episodio è accaduto intorno alle 20 di ieri sera, 31 luglio, in un ristorante di via Crosa a Biella: allertate le forze dell'ordine, che sono risalite al proprietario, il carro attrezzi ha rimosso l'auto. Il proprietario, un uomo residente in Lombardia, ha quindi pagato multa e carro attrezzi.