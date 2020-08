Apprensione nella mattinata di oggi, 1 agosto, per dell'odore di gas che alcuni residenti al Vernato a Biella hanno avvertito in zona. Con gli appositi attrezzi, i Vigili del Fuoco hanno cercato la fonte della perdita, individuata poco dopo in un tubo rotto. Messa in sicurezza la zona, la situazione è stata riportata alla normalità.