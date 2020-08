Disidratata e spossata non riesce a proseguire, riportata a valle dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, sul sentiero che da Piedicavallo conduce al Lago della Vecchia. Uno dei tecnici si trovava proprio sul sentiero quando, ad un certo punto, ha rinvenuto una donna riversa a terra. L'uomo ha immediatamente allertato i colleghi, che sono intervenuti per soccorrere l'escursionista, troppo spossata e disidratata per poter proseguire il cammino. Gli operatori hanno tentato di sdraiarla sulla barella, ma a causa di nausea e senso di vomito, la donna ha preferito camminare con loro. Dopo circa due ore, a passo lento, la stessa è stata ricondotta a Piedicavallo. Non sono state necessarie cure mediche: acqua, cibo e un po' di riposo le sarebbero bastate a riprendersi.